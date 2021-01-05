لفترة ثالثة.. "دراج" متحدثًا رسميًّا لـ"صحة جازان"

أصدر مدير عام "صحة جازان" عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا بتمديد تكليف محمد بن حسين دراج، متحدثًا رسميًّا باسم "صحة جازان"، ومديرًا لإدارة التوعية الصحية لمدة عام.

ويعدّ "دراج" أحد الكفاءات القيادية الشابة في مجال الإعلام والتواصل، وسبق تكليفه لفترتين سابقتين.