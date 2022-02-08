شاهد.. الأشباح يقدمون الطعام للزوار في أول مطعم رُعب بالسعودية

في تجربة هي الأولى من نوعها ضمن فعاليات "موسم الرياض"

يتيح موسم الرياض لزواره الاستمتاع بالأطعمة في أول مطعم رعب في السعودية بتجربة هي الأولى من نوعها تحضر فيها أشباح إلى جانب طاولات الطعام تضفي نوعًا من الترفيه على الزبائن.

وتفصيلاً، ينظم مطعم الرعب في منطقة بوليفارد رياض سيتي عروضًا مرعبة بمجموعات تتكون من 24 ممثلاً، تستمر لفترة تتراوح بين 10 و12 دقيقة.

ويقدّم الطعام في صحون بأشكال مرعبة، ويدخل الممثلون بهيئات مخيفة بطريقة درامية ممتعة تضفي أجواءً من المرح والرعب في وقت واحد.

وفي تقرير صباح العربية عن المطعم، وصف أحد الزوار تجربة الأكل وسط الأشباح بالوناسة، بينما اعتبرت إحدى الزائرات العرض بالعالمي مؤكدة استمتاعها بالعرض.

وأشادت زائرة خليجية بالعرض ووصفت ما يقوم به الشباب السعودي بالإبداع، مشيرة إلى أنها شاهدت تغيرًا وتطورًا في مستوى فعاليات الترفيه بموسم الرياض سحبت البساط من دول أجنبية.

وأكد أحد الأطفال بدوره أنه لم يشاهد العرض في أي مكان آخر مبديًا إعجابه بلحظة خروج الأشباح من أبواب المطعم.