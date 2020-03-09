"كورونا".. القنصلية السعودية في مومباي تدعو مواطنيها في كيرلا للحذر

بعد إعلان السلطات الهندية عن رصد 5 حالات إصابة مؤكدة في الولاية

دعت القنصلية السعودية في مومباي الهندية المواطنين السعوديين الموجودين في ولاية كيرلا إلى اتخاذ أقصى التدابير الوقائية.

جاء ذلك بعد إعلان السلطات الهندية عن رصد خمس حالات مؤكدة مصابة بفيروس "كورونا" الجديد في الولاية، ليصبح إجالي المصابين في الهند 39 حالة.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: يجب الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية في الولاية والتواصل مع القنصلية لتسجيل جوازات سفر المواطنين وبيانات الاتصال بهم على جوال شؤون السعوديين "00919892019444".

القنصلية السعودية في مومباي فيروس كورونا الجديد

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 02:56 PM

بعد إعلان السلطات الهندية عن رصد 5 حالات إصابة مؤكدة في الولاية

"كورونا".. القنصلية السعودية في مومباي تدعو مواطنيها في كيرلا للحذر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعت القنصلية السعودية في مومباي الهندية المواطنين السعوديين الموجودين في ولاية كيرلا إلى اتخاذ أقصى التدابير الوقائية.

جاء ذلك بعد إعلان السلطات الهندية عن رصد خمس حالات مؤكدة مصابة بفيروس "كورونا" الجديد في الولاية، ليصبح إجالي المصابين في الهند 39 حالة.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: يجب الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية في الولاية والتواصل مع القنصلية لتسجيل جوازات سفر المواطنين وبيانات الاتصال بهم على جوال شؤون السعوديين "00919892019444".

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القنصلية السعودية في مومباي فيروس كورونا الجديد

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