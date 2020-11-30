تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية المدينة المنورة

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30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 08:43 AM

تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساء.

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