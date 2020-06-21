"سعود الطبية": استحداث خيمتين طبيتين لاستقبال الحالات المشتبه بها بكورونا

مجهزة بأقسام مختلفة وبسعة 16 سريراً

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بطوارئ المستشفى العام عن استحداث خيمتين طبيتين خارجيتين، مجهزتين بأجهزة الضغط السلبي بسعة 16 سريرًا مجهزة بأقسام مختلفة، وتحت إشراف طاقم طبي متخصص لاستقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الحالات التي تعاني من الأمراض التنفسية.

وأوضح استشاري الطوارئ الدكتور محمد شيحة، أن الهدف من وضع الخيمتين هو تقليل فرص انتقال الفيروس داخل الأقسام، حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين داخل الطوارئ، كما أنها تسمح باستيعاب عدد أكبر من المرضى في وقت الحاجة.

فيروس كورونا الجديد

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21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 04:51 PM

مجهزة بأقسام مختلفة وبسعة 16 سريراً

"سعود الطبية": استحداث خيمتين طبيتين لاستقبال الحالات المشتبه بها بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بطوارئ المستشفى العام عن استحداث خيمتين طبيتين خارجيتين، مجهزتين بأجهزة الضغط السلبي بسعة 16 سريرًا مجهزة بأقسام مختلفة، وتحت إشراف طاقم طبي متخصص لاستقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الحالات التي تعاني من الأمراض التنفسية.

وأوضح استشاري الطوارئ الدكتور محمد شيحة، أن الهدف من وضع الخيمتين هو تقليل فرص انتقال الفيروس داخل الأقسام، حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين داخل الطوارئ، كما أنها تسمح باستيعاب عدد أكبر من المرضى في وقت الحاجة.

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فيروس كورونا الجديد

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