لأول مرة.. الصين تعلق جميع الرحلات الجوية وتوقف السياحة للخارج

بسبب تفشي فيروس "كورونا"

علقت السلطات الصينية السبت، الرحلات الجوية السياحية داخل البلاد وإلى خارجها، في ظل تفشي فيروس "كورونا" الذي أدى لوفاة 81 شخصاً على الأقل، حسبما أفاد التلفزيون الصيني.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ: إن "انتشار كورونا يتسارع وإن الوضع خطر"، فيما اتخذ الجيش إجراءات استثنائية وعزل مناطق موبوءة برمتها، وفقاً لـ"فرانس 24".

كما قررت الحكومة الصينية، تعليق الرحلات الجوية السياحية المنظمة داخل البلاد وإلى خارجها، بعد تفشي فيروس "كورونا"، وتسجيل حالات في عدة قارات.

واعتباراً من الاثنين 27 يناير 2020، لن تتمكن وكالات السفر الصينية من بيع حجوزات في الفنادق ورحلات منظمة كما أفاد التلفزيون العام.

وأضاف خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي (تتكون من سبعة أعضاء وتدير البلاد)، أن "بلاده يمكنها الانتصار في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

ونشر الجيش الصيني، أطباءه في منطقة الفيروس، وقام بتشييد مستشفى ثان بشكل طارئ للحد من انتشار المرض الغامض الذي بلغ أوروبا وأستراليا.

وكثفت الصين، مبادراتها عبر منع حركة السير في مركز الفيروس، وإعلان حالة إنذار قصوى في هونغ كونغ، واتخاذ إجراءات منهجية في وسائل النقل في شمال وجنوب البلاد، وذلك لمحاولة منع تفشي الفيروس الذي وصل حالياً إلى أربعة قارات.

والحالات التي سجلت في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، هي لأشخاص أتوا من الصين حيث تفشى الفيروس في ديسمبر الماضي.