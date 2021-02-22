أمانة الرياض: إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة

أعلنت امانة الرياض إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 66 منشأة خالفت التعليمات فواجهت الإغلاقات.. و4894 جولة تفتيشية لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية تُسفر عن رصد 467 مخالفة للإجراءات الاحترازية.أمانة الرياض الرياض
قالت: 4894 جولة رقابية أسفرت عن رصد 467 مخالفة
أعلنت امانة الرياض إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 66 منشأة خالفت التعليمات فواجهت الإغلاقات.. و4894 جولة تفتيشية لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية تُسفر عن رصد 467 مخالفة للإجراءات الاحترازية.