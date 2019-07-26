من فيينا إلى المشاعر.. مسؤولان سعوديان يودعان أول فوج حجاج بالنمسا

عبر مبادرة طريق مكة التي بدأت في عدد من الدول.. و"EVISA" تيسير جديد

نيابةً عن سفير خادم الحرمين الشريفين في فيينا، ودع رئيس القسم القنصلي وجيه العتيبي مع مدير الخطوط السعودية في ألمانيا والنمسا وهولندا بكري البكري؛ أول فوج حجاج مغادر من فيينا إلى المشاعر المقدسة، ملتقطاً معهم عدداً من الصور التذكارية.

وتغطي السفارة السعودية في فيينا التأشير بالحج لكلٍّ من: جمهوريات النمسا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، كما بدأت المملكة هذا العام في تنفيذ تأشيرات الحج الإلكترونية (EVISA) دون الحاجة إلى إحضار الجوازات للسفارة؛ لتيسير الإجراءات للحجاج، وذلك في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن، من ضمنها مبادرة طريق مكة التي بدأت في عدد من الدول وتهدف لإنهاء إجراءات دخول الحجاج للمملكة من مطارات المغادرة في دولهم؛ تيسيراً لهم وحرصاً على تقديم أرقى الخدمات للحجاج.

وتحرص حكومة المملكة على رسم وتنفيذ المشاريع التطويرية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمشاعر المقدسة ، بما في ذلك العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لتمكين أكبر عدد من المسلمين، وبما ييسر على المعتمرين والحجاج القيام بشعائر دينهم بكل يسر وطمأنينة ، ولتستمر جهود جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة بتقديم كل ما يصب في خدمة الحاج والمعتمر والزائرَ

