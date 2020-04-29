"الصحة" : تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 21402

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020، عن تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء ، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 21402 إصابة، منهم 15% من السعوديين و85% من غير السعوديين وبلغ عدد الحالات الحرجة 125 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.



وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 169 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 2953 حالة ولله الحمد.



وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 157 متوفىً.