"الصحة" : تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 21402

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020، عن تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء ، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 21402 إصابة، منهم 15% من السعوديين و85% من غير السعوديين وبلغ عدد الحالات الحرجة 125 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 169 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 2953 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 157 متوفىً.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020، عن تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء ، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 21402 إصابة، منهم 15% من السعوديين و85% من غير السعوديين وبلغ عدد الحالات الحرجة 125 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 169 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 2953 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 157 متوفىً.