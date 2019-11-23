18 عملية جراحية معقدة لأطفال تنزانيا تنتظر فريق منظمة "البلسم" الدولية

يضم إخصائيين في جراحة القلب المفتوح والقساطر

يستعد فريق طبي يتبع لمنظمة البلسم الدولية، لإجراء 18 عملية معقدة للأطفال في العاصمة التنزانية "دار السلام" خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر 2019، وتحديداً في "موهيبلي" كبرى مستشفيات تنزانيا.

وأوضح أستاذ واستشاري جراحة القلب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدير التنفيذي لمنظمة "البلسم" الدولية عماد بخاري، أن المنظمة سبق أن قامت بثلاث رحلات طبية؛ الأولى كانت لتنزانيا، واختصت بجراحة القلب المفتوح والقساطر، والأخرى مختصة في جراحة الأطفال والعناية المركزة والعلاج التنفسي".

وأكد "بخاري" استمرار إقامة ورش عمل وتدريب للكوادر الصحية المختصة المحلية؛ لتجنب وفيات المواليد في تنزانيا بواسطة فريق البلسم الدولي؛ بهدف رفع جودة الرعاية الصحية في تنزانيا.

كما قال الجرّاح الدكتور زكريا حبيب استشاري جراحة الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، المشارك مع الفريق الطبي لمنظمة البلسم في تنزانيا، إن "هذه الرحلة الرابعة لمنظمة البلسم إلى دار السلام، تركّز على جراحة المسالك البولية للأطفال، ومتابعة حديثي الولادة في العناية المركزة في المستشفى الرئيسي بالمدينة".

وأضاف: "تسعى المنظمة في هذه الرحلة الخيرية لإجراء 18 عملية أطفال معقدة مع تدريب الفريق الطبي التنزاني المحلي، بالإضافة إلى تدريب مكثّف لـ120 شخصاً من الممارسين الصحيين المحليين الذين يعملون في العناية المركزة والرعاية التنفسية للمواليد في تنزانيا".

يشار إلى أن فريق منظمة البلسم الدولية يتكون من أحد عشر عضواً منهم استشاريون وأخصائيون في جراحة الأطفال والعناية المركزة والتنفس الصناعي للمواليد، تسعة منهم سعوديون، وطبيب من الجنسية السورية، وممرضة من الجنسية الماليزية، وفرق البلسم الطبية متخصصة في مجالات متعددة كجراحة القلب والقساطر والمسالك البولية وجراحة الأطفال والعيون والعناية الحرجة والعلاج التنفسي.