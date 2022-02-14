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"المزرم" أكد عدم إعفاء أيٍ من أعضائها

الحكومة الكويتية تنفي صحة ما يُتداول عن استقالتها

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم (الاثنين) جملة وتفصيلاً كل ما يتداول عن استقالة الحكومة أو أحد من وزرائها.



وقال "المزرم" للصحفيين: "لا صحة لاستقالة الحكومة أو وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة".



من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الراي" أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ألغى بشكل مفاجئ رحلته التي كانت مقررة إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، دون مزيدٍ من التفاصيل.