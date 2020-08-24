جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

حالة الطقس الأرصاد جازان

11

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 12:13 PM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

0 2,772

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد جازان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020