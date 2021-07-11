ميادين وطرق #نيوم تتوشّح بأعلام المملكة و#عُمان قُبيل زيارة السلطان هيثم

الزيارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية وحرصاً على توثيق الروابط المشتركة

توشحت ميادين وطرق #نيوم بأعلام المملكة وسلطنة عُمان بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق.

وفي وقت سابق اليوم غادر سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى المملكة التي ينتظر أن يصل إليها في وقتٍ لاحقٍ اليوم، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية، إن السلطان غادر البلاد صباح اليوم، متوجهاً إلى مدينة "نيوم" بالمملكة في زيارة (دولة) تستغرق يومين، يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في زيارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من حرص قيادتَي البلدين الشقيقين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.

وقال ديوان البلاط السلطاني العُماني قُبيل الزيارة؛ إنها تأتي "تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من حرص قيادتَي البلدَيْن على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع القُطرين الشقيقين".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم خلال الزيارة بحث جوانب التعاون كافة التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في المجالات كافة؛ وصولاً لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتكفل حاضراً ومستقبلاً أكثر ازدهاراً ورخاءً وإشراقاً".