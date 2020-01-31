بمشاركة 105 مزارعين.. أمير جازان يدشن "مهرجان البن" السابع بـ"الداير"

ودشن الحملة الإعلامية لمواجهة الآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مساء أمس الخميس، مهرجان البن السابع في جبال جازان " قهوة الكيف.. مرحباً بالضيف"، الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك وذلك بمقر المهرجان بحي العرقين بالمحافظة.

وتفصيلاً، قام أمير جازان فور وصوله بقص الشريط إيذاناً بتدشين المهرجان، وتجول والحضور على أقسام المعرض المصاحب وأركانه، مستمعاً لشرح مفصل من محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة والقائمين على المعرض الذي يضم مشاركة "١٠٥" مزارعين من مزارعي البن بالقطاع الجبلي بالمنطقة، إضافة لمشاركة عدد من الجهات الحكومية الراعية والداعمة للمهرجان.

ودشن الأمير محمد بن ناصر، الحملة الإعلامية لمواجهة الآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع التي تنظمها جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية مع شركائها من مؤسسات الدولة التي سيفتتح معرضها أمير المنطقة جازان، الأربعاء المقبل بمركز الأمير سلطان الحضاري بجازان.

وافتتح خيمة الأسر المنتجة بالمهرجان التي تمثل " ٥٠" مشاركة من الأسر المنتجة بمحافظة بني مالك ومركز جبل الحشر، وخيمة الفن التشكيلي التي تضمنت العديد من الأعمال التشكيلية والصور الفوتوغرافية، التي تمثل مشاركة عدد من المصورات والفنانات التشكيلية بالمحافظة.

ورعى أمير منطقة جازان، بحضور نائبه، الحفل الخطابي لمهرجان البن السابع، ودشن في مستهل الحفل العديد من المشروعات التنموية التي أنجزت بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها بقيمة إجمالية بلغت أكثر من " ١٩٨ " مليون ريال، في شتى المجالات الخدمية والبلدية والزراعة والمياه والطرق والكهرباء والتعليم وعدداً من المشروعات الخدمية الأخرى.

إثر ذلك، ألقى محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة كلمة أكد فيها أن رعاية أمير المنطقة للمهرجان وتدشين المشروعات التنموية بالمحافظة تأتي تأكيداً على اهتمام أمير المنطقة المستمر بكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية وتعزيز الحركة الاقتصادية في المحافظة وغيرها من محافظات المنطقة ومراكزها إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وبيّن أن مهرجان البن سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة الداير والمحافظات الجبلية خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها زراعة منتج البن, وما تشتهر به جبال المنطقة من منتجات زراعية وحرف يدوية.

وشدد على أهمية المهرجان في دعم زراعة البن والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية تضاهي أعرق الدول المنتجة له عالمياً , حيث بلغ إنتاج المنطقة للعام الحالي ٣٣٦ طناً بزيادة ١٠٩ أطنان عن العام الماضي.

وألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، وشاهد أمير المنطقة والحضور " أوبريت " وشارك في العرضة السعودية، وفي ختام الحفل كرّم الجهات والجمعيات الخيرية والشركات الراعية والداعمة والمشاركة في مهرجان البن السادس في جبال جازان.

وحضر الحفل مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والمستشار بوزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري، ووكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ومديرو الإدارات والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان.