"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح سطحية نجران

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07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 12:15 PM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى التاسعة مساءً

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

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