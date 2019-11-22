بمكتبه في نيويورك .. "المعلمي" يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسعودية

استعرض التعاون الوثيق والمثمر بين المملكة والمنظمة الأممية في مختلف المجالات

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم في مكتبه بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك بالمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية نتالي فوستر.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الوثيق والمثمر بين المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات وسبل تعزيزها.

وأشادت فوستر بالتغيرات الإيجابية التي تشهدها المملكة أخيرًا في مختلف المجالات التنموية وخصوصًا الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر على جودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، معربة عن أمنياتها للمملكة بمزيدٍ من التقدم والرخاء وتطلعها لما ستشهده السنوات القادمة من مزيد من المشروعات التنموية المهمة.

حضر اللقاء رئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.