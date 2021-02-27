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في افتتاح الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية "تفاريس" والصيعري

قلب الفيصلي الطاولة أمام الأهلي، وخطف ثلاث نقاط ثمينة من أمام ضيفه 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بعد ضياع فرص عدة للطرفين. وكان البادئ في إهدار الفرص مهاجم وقائد الأهلي عمر السومة عند الدقيقة الـ17، ومن ثم رأسية لاعب الفيصلي "تفاريس" عند الدقيقة الـ20 التي اعتلت العارضة إلى خارج الملعب.



وواصل الأهلي ضياع الفرص عند طريق سلطان مندش عند الدقيقة الـ33، ثم إهدار ركلة الجزاء عن طريق عمر السومة، حينما تصدى لتسديدته حارس الفيصلي المتألق مصطفى ملائكة في الوقت بدلاً من الضائع (52).



وفي الشوط الثاني بادر الأهلي بزيارة مرمى الفيصلي عند الدقيقة الـ49 عن طريق تسديدة رائعة من قدم "مندش".



لم يرمِ الفيصلي المنديل، بل واصل زحفه نحو مرمى العويس حتى تحقق التعادل عند الدقيقة الـ83 من ركلة جزاء، نفذها تفاريس داخل شباك الضيوف.



ولم يكتفِ الفيصلي بهدف التعادل بل ضرب شباك العويس بهدف قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع (92) عن طريق البديل الناجح محمد الصيعري برأسيه رائعة على دفعتين.



وبتلك النتيجة قفز الفيصلي للمركز الثامن برصيد 29 نقطة، وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة الـ35 في المركز الثالث.