بالصور.. إغلاق وتغريم معمل لإنتاج رقاق السمبوسك وشعر الكنافة بالطائف

يعمل من دون ترخيص ومخالف للاشتراطات الصحية

أغلقت وغرمت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، معملاً مخالفًا لتحضير رقاق السمبوسك وشعر الكنافة في أحد الأحياء بالمحافظة، يعمل من دون ترخيص.

ويمارس المعمل نشاطه بترخيص لا ينطبق على الموقع، وتمارس عمالته النشاط من دون شهادات صحية، كما يفتقر الموقع للاشتراطات الصحية، في محاولة منهم لإنتاج أكبر كمية من الرقاق وشعر الكنافة، وتوزيعها على المحال والمطاعم قبل وأثناء شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك ضمن جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالأنشطة التجارية، واتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.