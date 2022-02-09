مونديال الأندية .. مونتيري المكسيكي يكسب الجزيرة الإماراتي بثلاثية

في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس



خسر الجزيرة الإماراتي أمام مونتيري المكسيكي 1 / 3 ، في أبو ظبي، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة تحديد المركز الخامس بكأس العالم للأندية لكرة القدم.



وافتتح مونتيري التسجيل بعد أربع دقائق عندما وضع زايد سلطان لاعب الجزيرة الكرة بالخطأ في مرماه وضاعف روجيليو فونيس موري النتيجة في الدقيقة 11.



وعزز سيزار مونتيس تفوق الفريق المكسيكي في الدقيقة 25 لينهي اللقاء عمليًا لصالح بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

وقلص برونو الفارق لصالح الجزيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

بتلك النتيجة احتل مونتيري المركز الخامس، بينما جاء الجزيرة في المركز السادس.