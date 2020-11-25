"المطرفي" مديراً للعمليات الجوية بطيران أديل

صدر قرار بترقية مسؤول الجودة والمقاييس الإداري بشركة طيران أديل الكابتن نايف المطرفي، إلى وظيفة مدير العمليات الجوية.

وقدّم "المطرفي"، شكره لقيادة الشركة على ثقتهم، داعيًا الله أن يكون عند حُسن الظن، وأن تكون الترقية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعمل بما يخدم رفعة الوطن.