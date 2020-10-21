خلال 24 ساعة.. السنغال تسجّل 27 إصابة بـ "كورونا"

إجمالي الإصابات بلغ 15.459 والوفيات 320 شخصًا

سجّلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 15.459 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 320 حالة وفاة.

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21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 01:51 AM

إجمالي الإصابات بلغ 15.459 والوفيات 320 شخصًا

خلال 24 ساعة.. السنغال تسجّل 27 إصابة بـ "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 15.459 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 320 حالة وفاة.

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