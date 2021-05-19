شرطة جازان تضبط 121 امرأة بالدرب في تجمُّع مخالف للإجراءات

اتخاذ الإجراءات وتطبيق العقوبات المقررة بحق الداعي والحضور

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف عبدالرحمن حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 121 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الدرب، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، ولائحة الحد من التجمّعات.

وقال "حكمي": تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.