تونس: إصابة 5 أشخاص جدد بـ"كورونا"

إجمالي الحالات يرتفع إلى 1.565

سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أربعة محلية، وحالة وافدة.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1.565 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

0

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:55 PM

إجمالي الحالات يرتفع إلى 1.565

تونس: إصابة 5 أشخاص جدد بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

0 57

سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أربعة محلية، وحالة وافدة.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1.565 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020