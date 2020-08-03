تونس: إصابة 5 أشخاص جدد بـ"كورونا"

إجمالي الحالات يرتفع إلى 1.565

سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أربعة محلية، وحالة وافدة.

وبيّنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1.565 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة.