"التنمية الاجتماعية" تتحرى عن واقعة تعنيف فتاة وتدعو للإبلاغ

أبا الخيل: مَن لديه معلومات التواصل على مركز بلاغات العنف

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عمليات التحري عن حقيقة واقعة تعنيف فتاة بعد تداول فيديو عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، من لديه معلومات عن حالة عنف؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919.