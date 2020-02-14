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قاموا بزيارة كليتي الإعلام والدراسات الإسلامية وتجولوا في عدد من الأقسام

طلاب التربية الخاصة يزورون جامعة جدة استعدادًا لختام مسابقة القرآن الكريم

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قام عددٌ من طلاب التربية الخاصة بزيارة لجامعة جدة، وذلك ضمن الاستعداد للحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم بجامعة جدة.

وتفصيلاً، كان في استقبال طلاب التربية الخاصة الدكتور حمزة بن زكريا وكيل كلية الاتصال والإعلام، حيث تجول الطلاب بعددٍ من الأقسام، وقاموا بزيارة وكيل كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الدكتور فهد العطري وكذلك عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور عبدالرحمن العليان.

وفي نهاية الزيارة تسلم الجميع هدية تذكارية بهذه المناسبة.