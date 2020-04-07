رغم "كورونا".. إسرائيل اعتقلت 357 فلسطينيًّا خلال شهر بينهم 48 طفلًا

عدد الأسرى في سجونها ارتفع إلى 5000

أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم (الثلاثاء)، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 357 فلسطينيًّا منهم 48 طفلًا وأربع نساء، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مؤسسات: نادي الأسير الفلسطيني، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، في بيان مشترك أوردته "رويترز"؛ أن الاعتقالات توزعت على كافة محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس التي سجلت أعلى معدل؛ حيث بلغ عدد المعتقلين فيها 192 مواطنًا.

وذكرت المؤسسات أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بلغ حتى نهاية شهر مارس 2020، قرابة 5000 أسير، منهم 41 أسيرة و180 طفلًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين لما يقارب 430 معتقلًا.

وأضافت أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في الشهر الماضي، بلغ 92 أمرًا إداريًّا، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري.

ويستخدم الاحتلال قانونًا بريطانيًّا قديمًا يتيح الاعتقال دون محاكمة لفترات تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.