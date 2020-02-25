الخطوة المنتظرة.. "البرلمان" الصيني يحظر تمامًا الاتجار في الحيوانات البرية

في قرار مُلزِم لحماية السلامة البيولوجية والبيئية ببؤرة المرض "القاتل"

بعد ترجيحات بارتباط تفشي فيروس "كورونا" المستجد ببعض الحيوانات البرية، تَبَنّت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية في الصين (البرلمان)، قرارًا يحظر تمامًا الاتجار في الحيوانات البرية ومنع استهلاكها؛ بهدف "حماية حياة الناس وصحتهم".

وتم تبني القرار -وفق وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية- خلال جلسة أعلى هيئة تشريعية في البلاد، الاثنين؛ لكن دون الإشارة إلى ارتباطه بانتشار فيروس "كورونا" المستجد الذي أصاب عشرات الآلاف وأدى إلى مقتل المئات.

وتهدف هذه الخطوة -وفق الوكالة- إلى حماية السلامة البيولوجية والبيئية، ومنع مخاطر الصحة العامة الرئيسية بشكل فعال"؛ مشيرة إلى أن "القرار يسري في يوم إصداره".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" لا تزال الصين تعاني من أجل وقف تجارة وتهريب الحيوانات من أجل الحصول على لحومها وجلودها.

ويعتقد الخبراء أن فيروس "كورونا" الجديد قد انتقل إلى البشر عن طريق حيوانات برية تباع كغذاء في الصين؛ وخاصة الخفافيش والثعابين.

جدير بالذكر أن الفيروس تفشى في سوق للحيوانات بالجملة في مدينة ووهان بمقاطعة خوبي وسط الصين؛ وفقًا للخبراء.

وقال علماء من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن الاختبارات أثبتت أن البشر قد التقطوا الفيروس من حيوانات تُباع في سوق هونان للمأكولات البحرية.

ولم يتضح بعدُ أي هذه الحيوانات كانت تحمل الفيروس المسبب لمرض يشبه الالتهاب الرئوي؛ لكن السوق كانت موطنًا لبيع الأكشاك التي تتاجر بعشرات الأنواع المختلفة من الحيوانات؛ بما فيها الجرذان والخفافيش والذئاب الصغيرة.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين، الثلاثاء، إلى 2663 حالة، بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.