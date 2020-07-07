رياح نشطة وأتربة مثارة.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران و6 من محافظاتها

يستمر لـ6 مساء ويشمل تدنيًا في الرؤية.. و"المدني" تدعو لاتباع التعليمات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، ويدمة، وخباش، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.