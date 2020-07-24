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غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة

"الزكاة" تحذر من عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مواعيده

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، عقوبته غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.