"الزكاة" تحذر من عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مواعيده

غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، عقوبته غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

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24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 04:36 PM

غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة

"الزكاة" تحذر من عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مواعيده

ذياب الشمري

الرياض

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أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، عقوبته غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.

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الهيئة العامة للزكاة والدخل

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