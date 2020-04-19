832 إصابة جديدة في 4 مدن سعودية.. النصيب الأكبر من "المسح الميداني"

من أصل 1088 حالة تم رصدها في المملكة.. اليوم

سجلت مدن مكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وجدة 832 حالة، من بين الحالات الجديدة التي أعلنت هذا اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1088 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، لتصل إجمالي الحالات حتى الآن 9362 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1398 حالة، بعدما سجل اليوم 69 حالة إضافية، كما بين أن الصحة سجلت 5 حالات وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 97 حالة.

وأشار "العبدالعالي" إلى أن من بين حالات اليوم ٨٩٢ حالة من نتائج المسح النشط، وشكلت ٨٢٪ من الحالات المعلنة، وهي موزعة بنسبة ١٧٪ عند السعوديين و٨٣٪ لغير السعوديين.

وقال متحدث الصحة: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفايروس ارتفع إلى 9362 حالة، بينها 7867 حالة نشطة لاتزال تتلقى العلاج والرعاية الصحية، معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة".

وبين "العبدالعالي" أن إجمالي الفحوص المخبرية ارتفع في المملكة إلى أكثر من ١٨٠ ألف فحص حتى الآن.