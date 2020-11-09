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تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات

وزير الخارجية يشارك في الحوار الاستراتيجي لدول مجلس التعاون والصين

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في "الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية"، الذي نظمته -عبر الاتصال المرئي- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتركز النقاش حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، بما فيها العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.