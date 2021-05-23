قائد المنطقة الجنوبية يقلد "الأحمري" رتبة عقيد

قلد قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن محمد بن علي العمري مدير مركز القبول والتجنيد للقوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العقيد عبدالله بن أحمد آل رحمة الأحمري رتبته الجديدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد" متمنيًا له التوفيق والنجاح في مجال عمله.



فيما أعرب "الأحمري" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام الكريم، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن الغالي.