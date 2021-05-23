4916 تصريح حفر بشوارع مكة في 9 أشهر.. هذه الجهة الأكثر عملاً

كشفت عنها الأمانة بهدف تعزيز مستوى الشفافية بين القطاعات الخدمية

كشفت أمانة العاصمة عن إصدارها 4916 تصريح حفر بشوارع مكة، وذلك ضمن مؤشرات أداء الجهات الخدمية في العاصمة المقدسة خلال شهر شعبان من العام 1442هـ؛ بهدف تعزيز مستوى الشفافية بين القطاعات الخدمية ومواصلة تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أنَّ أكثر الجهات إصداراً لتصاريح الحفر منذُ بداية العام الجاري كانت الشركة السعودية للكهرباء، حيث احتلَّت المرتبة الأولى في مقدمة الشركات بواقع 3347 تصريحاً، ثم تلاها شركة المياه الوطنية بـ 628 تصريحاً، ثم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بـ 278 تصريحاً، ثم شركة الاتصالات السعودية بـ 210 تصاريح، ثم وزارة الداخلية بـ 165 تصريحاً.

بعدها جاء الأمن العام بالمنطقة بـ 80 تصريحاً، ثم وزارة المالية بـ 63 تصريحاً، ثم شركة اتحاد الاتصالات بـ 59 تصريحاً، ثم شركة الاتصالات المتكاملة بـ 56 تصريحاً، ثم شركة ضوئيات بـ 28 تصريحاً، وفي نهاية قائمة الجهات الهيئة الملكية لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووكالة الحرس الوطني بالغربية بواقع تصريحين لكلٍ منهما.

ونوهت بمدى تفاعل الجهات الخدمية معها من خلال معالجة الشكاوى المقدمة إليها، حيث تصدرت الشركة السعودية للكهرباء قائمة معالجة الشكاوى المقدمة وبلغ عدد البلاغات المقدمة إليها 382 بلاغاً بنسبة معالج تصل إلى ؜87%، ثم تلاها شركة ضوئيات بعدد 15 بلاغاً وبنسبة معالجة 71%، ثم أمانة العاصمة المقدسة بـ 324 بلاغاً وبنسبة معالجة 44%، ثم شركة المياه الوطنية بـ 436 بلاغاً وبنسبة معالجة 19%، ثم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بـ 304 بلاغات وبنسبة معالجة 19%، ومن ثم وزارة الداخلية بـ 42 بلاغاً وبنسبة معالجة 13%، ثم شركة الاتصالات السعودية بـ 140 بلاغاً وبنسبة معالجة 4%، وشركة الاتصالات المتنقلة زين بـ 3 بلاغات ونسبة معالجة 0%، ووزارة النقل بـ 15 بلاغاً وبنسبة معالجة 0%.

ولفتت الأمانة إلى أنها قامت بمعالجة معظم الشكاوى المقدمة إليها الخاصة بالخدمات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والشكاوى المرتبطة بجهات خدمية أخرى، حيث تم التعامل معها ومعالجتها بصورة مشتركة، كما أن هناك شكاوى ليس لها علاقة بعمل البلديات تم تحويلها إلى الجهات المختصة لإكمال إجراءاتها النظامية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها الشديد على متابعة جميع الشكاوى الواردة وأنها تولي اهتماماً كبيراً بالتواصل مع المواطنين والمقيمين للحصول على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتقديمها للمسؤولين في الجهات الحكومية بكل شفافية، مشيرة في الوقت ذاته انها سوف تستمر في نشر البيانات والإحصائيات بصفة دورية، والإسهام إيجاباً برفع ثقة المستفيدين بالخدمات الحكومية عن طريق تحسين جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات، داعيةً الجميع للتعاون معها عبر رقم البلاغات الموحد 940 لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.