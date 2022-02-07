أمانة الشمالية تغلق 3 منشآت وتحرر 74 مخالفة في عرعر

استمرارًا للجولات الرقابية الهادفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلديتيْ شرق وغرب عرعر- خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3 منشآت تجارية، وحررت 74 مخالفة، وطبّقت بحقها العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية والحملات التوعوية؛ للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل"؛ داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.