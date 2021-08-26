مسؤول: هجوم مطار كابول قتل 10 جنود أمريكيين على الأقل

"كيربي" وصف الاعتداء بأنه معقد

نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي، اليوم (الخميس)، أن معلومات أولية تشير إلى أن 10 جنود أميركيين على الأقل ربما قتلوا في هجوم كابول.

من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" جون كيربي، هجوم مطار كابول بأنه هجوم معقد أسفر عن قتلى ومصابين.

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26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 10:21 PM

"كيربي" وصف الاعتداء بأنه معقد

مسؤول: هجوم مطار كابول قتل 10 جنود أمريكيين على الأقل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي، اليوم (الخميس)، أن معلومات أولية تشير إلى أن 10 جنود أميركيين على الأقل ربما قتلوا في هجوم كابول.

من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" جون كيربي، هجوم مطار كابول بأنه هجوم معقد أسفر عن قتلى ومصابين.

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