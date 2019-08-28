"طويق التعليمي" يطوي صفحة تعثر المشاريع الصينية ويستقبل طلابه .. الأحد

يفتتحه أمير الرياض غداً .. تطوير للمباني التعليمية دخلت به في سباق مع الزمن

يستقبل مجمع طويق التعليمي بالرياض طلابه، الأحد المقبل، مطلع العام الدراسي الجديد، وذلك وفق الجدول الزمني المُقرّ من قِبل وزارة التعليم، وبمستوى جودة عالية.

والمجمع وهو أحد المشروعات المتعثرة التي تم إسنادها سابقاً إلى شركة صينية، حيث يفتتح الأمير فيصل بن بندر؛ أمير الرياض، باكورة المباني غداً الخميس، بعدما انتهت من إنشائه شركة تطوير للمباني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم.

ويدخل المجمع الذي يحمل رقم (116)، تحت مظلة مشروعات المدارس المتعاقد سابقاً مع شركة صينية لتنفيذها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) الذي صدر بتاريخ 19 / 3 / 1427هـ، وتم سحبها بسبب تعثرها لتسندها وزارة التعليم إلى شركة تطوير للمباني، ودخلت تطوير للمباني في سباق مع الزمن في فترة زمنية وجيزة حتى تنجز هذه المشاريع في أسرع وقت ممكن لتنضم إلى قائمة مدارس التعليم العام العاملة تحت مظلة وزارة التعليم.

ويتألف مشروع المدارس المتعثرة المتعاقد سابقاً مع شركة صينية لتنفيذها، من 79 مبنى مدرسيًّا في 53 موقعاً، تتسع لـ 1,908 فصول دراسية، تمتد على إجمالي مساحات أراضٍ تبلغ 688,477م2.

وتتوزع مدارس المشروع على مواقع حيوية داخل مدينة الرياض ذات طلب عالي ومتنامٍ على الخدمات التعليمية، وحرص وزارة التعليم على تلبيته بأسرع وقت ممكن.

ويتربع مجمع طويق التعليمي، وهو أحد هذه المشروعات، على مساحة إجمالية قدرها 11985م٢، ويضم عددًا من المباني تتألف من مبنيين تعليميين رئيسيين، وصالتين رياضيتين، ومقصفين، وزُود المجمع ببوابات للطوارئ، إضافة إلى بواباته الرئيسة.

تغطي مدارس المجمع المخصص للبنات الفئات العمرية الثلاث (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية)، كما يستقبل المجمع الأطفال في سن رياض الأطفال، وتضم كل مدرسة من مدارس المجمع 20 فصلاً.

ويخدم مجمع طويق التعليمي منطقة غرب الرياض ويوفر جميع الإمكانات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة، وهو مهيأ لتطبيق برامج مبادرة الطفولة المبكرة التي تعمل عليها وزارة التعليم، بما يضمه من صالات رياضية كبيرة، ومعامل، ومختبرات للغات والكمبيوتر والمهارات الأخرى.

واستغرق تنفيذ المشروع عشرة أشهر للانتهاء من الأعمال الإنشائية وباقي الأعمال الأخرى بالمجمع، وفق معايير هندسية والمواصفات عالية، ووفق الشروط التي وضعتها وزارة التعليم.

يشار إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ تابع سير أعمال الإنشاءات ومراحل التنفيذ، الأمر الذي عجّل بسرعة الإنجاز، حيث من المنتظر جاهزية المباني المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد.