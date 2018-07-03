"الفالح" يبحث مستجدات سوق النفط مع وزير الطاقة الروسي

اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بينهما ومع الشركاء الآخرين

أجرى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اتصالاً هاتفياً، يوم أمس، مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بحث خلاله الوزيران آخر مستجدات سوق النفط الدولية والإعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك في فيينا بتاريخ 9 شوال 1439 الموافق 23 يونيو 2018، القاضي بتعديل المتوسط الإجمالي لمستوى الالتزام "باتفاق خفض الإنتاج" من 147% في شهر مايو 2018 إلى 100% اعتبارًا من 17 شوال 1437 الموافق 1 يوليو 2018، أي بما يعادل زيادة الإمدادات بنحو مليون برميل يومياً.

وناقش المهندس خالد الفالح بوصفه رئيساً للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط مع الوزير "نوفاك" بوصفه الرئيس المشارك الحاجة إلى تعديل إجراءات المراقبة الحالية لتعكس الهدف المتفق عليه الذي يقضي بتعديل متوسط الالتزام الإجمالي إلى 100% وفقًا للإعلان الصادر عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك.

واتفق الوزيران على أن تكلف اللجنة الفنية المشتركة بصياغة واقتراح إجراءات مناسبة وعرضها على اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط، كما اتفقا أيضاً على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيقين بينهما ومع الشركاء الآخرين من الدول المنتجة المشاركة في إعلان التعاون بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.