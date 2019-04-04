شاهد.. 1350 سيدة سيراً على الأقدام في "تسنيدة" والجائزة الكبرى سيارة

من الكورنيش إلى "التاريخية".. موروث ينبعي حوفظ عليه ويتطور بفعاليات عدة

احتفلت محافظة ينبع بأكبر فعالية نسائية في تاريخ المحافظة، بمشاركة أكثر من 1350 سيدة في فعالية التسنيدة، وهي موروث ينبعي تمت المحافظة عليه وتطويره بإضافة الفعاليات المناسبة لكل شرائح المجتمع "أشبال، وسيدات، وكبار سن"؛ حيث انطلقت فعالية تسنيدة الزهور، مساء أمس، من كورنيش ينبع إلى المنطقة التاريخية سيراً على الأقدام، بمسافة 3 كيلومترات.

وتم اختيار عشر فائزات بالمراكز، وكانت الجائزة الكبرى عبارة عن سيارة وجوائز قيمة للفائزين، فيما حظيت هذه الفعالية بمساندة ومتابعة كل الجهات الحكومية، وتميزت بجودة التنظيم؛ حيث تعدّ هذه الفعالية من الفعاليات الداعمة لتمكين المرأة وفق رؤية 2030.