وزير الطاقة يبحث التعاون المشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية الكورية

التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض، اليوم الأربعاء، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة.
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة الإستراتيجية السعودية الكورية في إطار رؤية السعودية - كوريا 2030.وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرة الشؤون الخارجية بكوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه
تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والشراكة الإستراتيجية بين البلدين
التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض، اليوم الأربعاء، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الطاقة.
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والشراكة الإستراتيجية السعودية الكورية في إطار رؤية السعودية - كوريا 2030.