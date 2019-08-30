رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني مديرًا لمركز المعلومات الوطني

"الغامدي" من رواد هندسة البرمجيات في السعودية ومؤسس القسم في جامعة الملك سعود

حمل الأمر الملكي الكريم بتعيين عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس مجلس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرامج والدرونز، مديرًا لمركز المعلومات الوطني العديد من الدلالات؛ إذ يعد "الغامدي" من رواد هندسة البرمجيات في السعودية، وبروفيسورًا في التخصص ذاته، كما عمل وكيلاً مساعدًا لجامعة الملك سعود للتبادل المعرفي ونقل التقنية عام 2010.

وتحمل السيرة الذاتية لـ"الغامدي" العديد من المحطات؛ إذ كان نائبًا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، ثم رئيسًا له، ومشرفًا عامًّا على منظومة صناعة المعرفة التي أشرف على تأسيسها عام 2013 بجامعة الملك سعود، ومؤسس قسم هندسة البرمجيات في الجامعة ذاتها عام 2007، ورئيس القسم منذ تأسيسه، ومؤسس "مركز القيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة"، ورئيس العديد من المؤتمرات في مجال السايبر والبرمجة.

وعمل أستاذًا زائرًا في جامعة "جورج مايسون" في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 2012، ومستشار نظم في شركة "BAE Systems" بين 2007 و2010، وهو حاصل على دكتوراه في مجال هندسة البرمجيات عام 1997 من "جامعة شفيلد" في المملكة المتحدة، وعلى شهادة ما بعد الدكتوراه في هندسة الويب عام 2005 من جامعة "أوتاوا" في كندا، وعلى درجة الأستاذية بوصفه أول سعودي يحقق ذلك في مجال هندسة البرمجيات عام 2011.

ويقدم مركز المعلومات الوطني الذي يرتبط مباشرة برئاسة أمن الدولة الدعم وخدمات تقنية المعلومات لوزارة الداخلية وقطاعاتها وإمارات المناطق، كما يقدم خدمات إلكترونية متطورة للمستفيدين كافة من خدمات الوزارة؛ ليسهل عليه الاستفادة من هذه الخدمات، ويسهم في تهيئة البنية التحتية للحكومة الإلكترونية بتقديم بعض من خدماته للمواطنين والمقيمين في بعض القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة الأخرى.

ورفع الدكتور عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وأبدى الغامدي اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في الارتقاء بمستوى أعمال المركز والخدمات التي يقدمها للقطاعات المستفيدة في المملكة.