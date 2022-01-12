تشافي: هذه المباراة قد تصبح نقطة تحول .. هدفنا بطولة عظيمة بعيدًا عن الدوري

خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق "كلاسيكو العالم" بين برشلونة والريال في الرياض

وصف مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم ، تشافي هرنانديز، لقاء ريال مدريد، غدًا الأربعاء بالصعب، في مباراة قمة ما قبل الدور النهائي لكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض وربما تصبح هذه المباراة نقطة تحول.

وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء "قد تصبح هذه المباراة نقطة تحول".

الفوز بها سيضعنا في النهائي وسيمنح مشروعنا مصداقية. وضعنا الدوري الإسباني جانبًا للتركيز على الفوز ببطولة عظيمة".

وقال تشافي إنه لن يكون هناك أي أعذار على الرغم من أن مباراة القمة تأتي في وقت مبكر من فترته على رأس الجهاز الفني للنادي حيث تولى المسؤولية قبل أقل من شهرين خلفًا لرونالد كومان مدرب برشلونة السابق.

وتابع : "بالتأكيد، نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت، هذا واضح، لكن لا يمكننا تقديم أعذار. يتعين على برشلونة دائمًا المنافسة. بالنسبة لنا، سنواجه اختبارًا يوم الأربعاء".

وستكون هذه أول مباراة قمة لتشافي كمدرب لبرشلونة لكنه واجه ريال مدريد كثيرًا في السابق خلال فترة لعبه ويعرف ما الذي تنتظره الجماهير من هذه المواجهات.

وقال تشافي "عاصرت كل أنواع القمم ، في بعض الأحيان كان برشلونة المرشح الأبرز للفوز ومع ذلك لم ينتصر والعكس كذلك. تعادل برشلونة أو انتصر في سانتياجو برنابيو في أحلك الظروف والمواقف.

وعن النتيجة قال "يصعب توقع نتيجة مباراة القمة غدًا. سنحاول فرض طريقتنا واللعب بأسلوبنا. لن يكون الأمر سهلاً".