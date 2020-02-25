تعليق الدراسة في جامعة شقراء وجميع كلياتها بالمحافظات

قررت جامعة شقراء تعليق الدراسة في جميع كليات محافظات الجامعة ليوم غد الأربعاء الموافق ٢-٧-١٤٤١ هـ.
وأوضح مدير الجامعة، أ.د. عوض الأسمري، أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة طلاب الجامعة نظرًا للحالة الجوية والمناخية السائدة، والآثار المترتبة عليها.
بسبب الحالة الجوية والمناخية السائدة وآثارها على الطلاب
قررت جامعة شقراء تعليق الدراسة في جميع كليات محافظات الجامعة ليوم غد الأربعاء الموافق ٢-٧-١٤٤١ هـ.
وأوضح مدير الجامعة، أ.د. عوض الأسمري، أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة طلاب الجامعة نظرًا للحالة الجوية والمناخية السائدة، والآثار المترتبة عليها.