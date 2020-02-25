تعليق الدراسة في جامعة شقراء وجميع كلياتها بالمحافظات

بسبب الحالة الجوية والمناخية السائدة وآثارها على الطلاب

قررت جامعة شقراء تعليق الدراسة في جميع كليات محافظات الجامعة ليوم غد الأربعاء الموافق ٢-٧-١٤٤١ هـ.

وأوضح مدير الجامعة، أ.د. عوض الأسمري، أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة طلاب الجامعة نظرًا للحالة الجوية والمناخية السائدة، والآثار المترتبة عليها.

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25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:59 PM

بسبب الحالة الجوية والمناخية السائدة وآثارها على الطلاب

تعليق الدراسة في جامعة شقراء وجميع كلياتها بالمحافظات

فهد الغبيوي

عفيف

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قررت جامعة شقراء تعليق الدراسة في جميع كليات محافظات الجامعة ليوم غد الأربعاء الموافق ٢-٧-١٤٤١ هـ.

وأوضح مدير الجامعة، أ.د. عوض الأسمري، أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة طلاب الجامعة نظرًا للحالة الجوية والمناخية السائدة، والآثار المترتبة عليها.

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