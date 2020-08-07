سلطنة عُمان تسجل 354 إصابة بـ"كورونا"

الكويت: 720 حالة شفاء والإجمالي 62,330

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 354 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن عدد المصابين وصل إلى 81067 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 502 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 72263 حالة.

من ناحية أخرى، سجّلت الكويت اليوم 720 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 62330 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.