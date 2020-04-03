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منها مخالطون بالإضافة إلى اكتشاف حالات مؤكدة بين العمالة الوافدة

قطر تسجل 126 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتربط بعضها بالعائدين

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأكدت الوزارة تماثُل 21 حالة للشفاء؛ موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى الدولة وخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، وأخرى لمخالطين، بالإضافة إلى اكتشاف إصابات جديدة بين العمالة الوافدة.