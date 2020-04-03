قطر تسجل 126 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتربط بعضها بالعائدين

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19".
وأكدت الوزارة تماثُل 21 حالة للشفاء؛ موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى الدولة وخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، وأخرى لمخالطين، بالإضافة إلى اكتشاف إصابات جديدة بين العمالة الوافدة.قطر فيروس كورونا الجديد
منها مخالطون بالإضافة إلى اكتشاف حالات مؤكدة بين العمالة الوافدة
أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19".
وأكدت الوزارة تماثُل 21 حالة للشفاء؛ موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى الدولة وخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، وأخرى لمخالطين، بالإضافة إلى اكتشاف إصابات جديدة بين العمالة الوافدة.