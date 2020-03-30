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وقع قبل مغرب اليوم على طريق "الليث- غميقة"

وفاة شخص في حادث تصادم مركبتين بالليث

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم وقع قبل مغرب اليوم بين مركبتين على طريق "الليث- غميقة"، وبالتحديد بالقرب من مدخل الليث.



وتم نقل المتوفي إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام، فيما لم ينجم عن الحادث أي إصابة للطرف الثاني، وهم شباب يستقلون المركبة الأخرى.



باشر الحادث مرور الليث، وفتح تحقيقًا لمعرفة ملابساته.