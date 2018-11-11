حصيلة ثقيلة.. مقتل 43 حوثياً وإصابة العشرات بمعارك الحديدة خلال يوم

اكتظاظ مستشفيات المدينة اضطر المليشيا إلى نقل جرحاها إلى صنعاء

قُتل 43 متمرداً حوثياً بنيران قوات الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي في معارك تحرير مدينة الحديدة؛ وذلك في حصيلة ثقيلة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب ما ذكرت مصادر عسكرية وطبية اليوم الأحد.

وأفادت المصادر الطبية بأن عشرات الجرحى من الحوثيين نُقلوا إلى مستشفيات في محافظتي صنعاء وإب؛ نتيجة لاكتظاظ مستشفيات المدينة بالجرحى الحوثيين، وفقاً لـ"فرانس برس".

وكانت قوات الشرعية قد سيطرت ليلة السبت على مستشفى 22 مايو، أكبر مستشفى في الحديدة، بعدما طردت المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منه.