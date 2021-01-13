الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بـ"خامنئي"

بينهما منظمتان تسهمان بالفساد في إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن العقوبات شملت 3 أفراد و16 كياناً مرتبطة بالمرشد الإيراني.

وأشارت إلى أن العقوبات شملت منظمتين تابعتين لخامنئي تساهمان بالفساد في إيران.