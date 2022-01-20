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لفت إلى أنه سيعتبر أي دخول للوحدات العسكرية غزواً

"بايدن" يحذر روسيا من دفع ثمن باهظ إذا هاجمت أوكرانيا

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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس) روسيا من دفع ثمن باهظ لو قرر رئيسها فلاديمير بوتين مهاجمة أوكرانيا.



وقال "بايدن": "إذا تحركت أي مجموعة من الوحدات الروسية على الحدود الأوكرانية فيعتبر ذلك غزواً"، وفقاً لـ"فرنس 24".



وكشف عن أنه أكد لـ"بوتين" خلال اتصالاتهما، أنه إذ قرر تنفيذ عملية لغزو أوكرانيا فإن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً.