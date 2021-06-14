"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة حوثية استهدفت خميس مشيط

إحباط محاولات المليشيا العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف: تم إحباط كل محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 02:23 PM

إحباط محاولات المليشيا العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة حوثية استهدفت خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف: تم إحباط كل محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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