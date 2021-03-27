الرياض.. استمرار الرياح والأتربة المثارة حتى السادسة مساء

مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية الأفقية وتشمل عدة مدن بينها العاصمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، منطقة الرياض من استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في الرؤية الأفقية حتى السادسة من مساء اليوم.

ولفت إلى أن الحالة تشمل: (الخرج، والدرعية، والزلفي، والعاصمة الرياض، والغاط، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح).

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27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442 04:18 PM

مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية الأفقية وتشمل عدة مدن بينها العاصمة

الرياض.. استمرار الرياح والأتربة المثارة حتى السادسة مساء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، منطقة الرياض من استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في الرؤية الأفقية حتى السادسة من مساء اليوم.

ولفت إلى أن الحالة تشمل: (الخرج، والدرعية، والزلفي، والعاصمة الرياض، والغاط، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح).

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